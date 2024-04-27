Гюлер забил в 1-м матче в старте за «Реал» в Ла Лиге в 19 лет. Моложе в ХХI веке был лишь Родриго

Арда Гюлер забил в 1-м матче в стартовом составе за «Реал» в Ла Лиге в 19 лет и 61 день.

Это второй показатель среди игроков мадридского клуба в ХХI веке. Хавбек поразил ворота «Сосьедада» (1:0) в игре 33-го тура.

Рекорд принадлежит , который забил в первом матче в старте за « » в Примере, когда ему было 18 лет и 294 дня.

Третий результат у , отличившегося в 20 лет и 44 дня.

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