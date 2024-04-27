Дюков о проблемах с календарем Кубка: «Три команды находятся в городах, где не работает аэропорт. Плюс непредсказуемость турнира» 

Александр Дюков рассказал о проблемах с публикацией календаря Фонбет Кубка России.

«Есть зависимость Кубка России от в плане календаря, один турнир влияет на другой. Что касается РПЛ, то там есть полная предсказуемость, даты проведения матчей можно определить заранее.

Что касается Кубка России, вы знаете, что мы сохраняем элемент неожиданности, слепая жеребьевка. Если мы сделаем сетку Кубка России, конечно, можно будет заранее определять даты матчей.

Почему мы берем какое-то время, чтобы определить календарь? Вы знаете, что у нас три команды находятся в городах, где не работает аэропорт. Соответственно, нужно учитывать, что эти команды находятся в ситуации, когда им нужно тратить больше времени, чтобы добраться до место проведения матча. Мы стараемся, чтобы эти команды играли через три дня, потому что дорога – это точно не про восстановление. Исходя из этого приходится принимать решение не сразу же по определению календаря, а когда есть понимание по сеткам Кубка России.

Конечно, было бы здорово, если бы календарь был на весь сезон. Но, повторю, у нас просто есть ограничения. С одной стороны, несколько неработающих аэропортов, с другой стороны, непредсказуемость, которая есть в Кубке России. Либо нужно менять эту непредсказуемость, но пока клубы не выразили такого желания. В большинстве выступают за продолжение этого. Поэтому нет возможности заранее составить календарь», – сказал президент РФС.