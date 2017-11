Месси проводит 600-й матч за «Барселону». У него 720 очков по системе «гол+пас»

Нападающий «Барселоны» вышел в стартовом составе на матч 11-го тура примеры против «Севильи».

30-летний аргентинец проводит в составе каталонцев 600-ю встречу – третий показатель в истории клуба после Хави (767) и Андреса Иньесты (643).

На счету Месси 523 мяча и 197 голевых передач.

Также он в 393-й раз вышел на поле в матче чемпионата Испании и на одну игру опередил экс-защитника .

Лидирует по этому показателю бывший полузащитник Хави (505), на втором месте еще один хавбек – Андрес Иньеста (421).

Sports.ru проводит текстовую онлайн трансляцию этого матча.

🔜 #Messi600 👏👏



Leo #Messi on the cusp of 6️⃣0️⃣0️⃣ Barça appearances pic.twitter.com/GkwOnVMFua