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    Месси проводит 600-й матч за «Барселону». У него 720 очков по системе «гол+пас»

    Теги Барселона Севилья Карлес Пуйоль Хави Андрес Иньеста Лионель Месси примера Испания фото

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 11-го тура примеры против «Севильи».

    30-летний аргентинец проводит в составе каталонцев 600-ю встречу – третий показатель в истории клуба после Хави (767) и Андреса Иньесты (643).

    На счету Месси 523 мяча и 197 голевых передач.

    Также он в 393-й раз вышел на поле в матче чемпионата Испании и на одну игру опередил экс-защитника Карлеса Пуйоля.

    Лидирует по этому показателю бывший полузащитник Хави (505), на втором месте еще один хавбек – Андрес Иньеста (421).

    Sports.ru проводит текстовую онлайн трансляцию этого матча.

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