Гендиректор «Пари НН» об извинениях Корнеева: «Мы все материмся, не надо быть ханжой. Вопрос к федеральному каналу: почему никто не нажал вовремя на кнопку?»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия телевидение Пари НН Матч ТВ брань Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил ситуацию с резким высказыванием Игоря Корнеева.

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире «Матч ТВ» в нецензурной форме высказался о футболистах «Пари НН». Позже Корнеев принес извинения за свои слова.

«С глубоким уважением отношусь к Игорю Корнееву. Для меня он легенда российского и советского футбола. Мы все материмся, когда переживаем и нервничаем. Тут не надо быть ханжой. Вопрос был не к нему, а к федеральному каналу: почему такое могло произойти? Почему никто не нажал вовремя на кнопку?

Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы. Но такие ошибки бывают у всех. Мы ни на кого не в обиде и не просим извиняться. Я просто высказал свое мнение, что это странно», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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30 комментариев
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"Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы."

Чувствуется мозолистый язык, который не раз помог взобраться по карьерной лестнице
+35
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+29
Ответ Циник Петербургский
"Мы все материмся". Спорно, что прямо уж все, но ок, принято. Вопрос в другом. Все ли матерятся в общественных местах? А не, скажем, только дома на кухне, ругая политиков, и перед телевизором, ругая футбольных арбитров и самих горе-футболистов, мажущих по пустым воротам? Все-таки, крыть матом перед телекамерами - такое себе.
Разве он там кого-то крыл матом? Всадил 100-200г коньяку перед эфиром, расслабился и само собой вывалилось, для связки слов.
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Ответ Сергей Лютый
Нажал на какую кнопку? Кнопку на Корнееве и отключил его? )))
Звукорежиссёр мог отключить микрофон, сам Черданцев уж с его опытом мог бы перебить гостя, на первом б.... 😁 Ну на втором)
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Ури, где у него кнопка?(С)
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Ответ Циник Петербургский
Это обычная распущенность. Защищать, имхо, не стоит.
Да кто ж его защищает. Он такой, какой есть, гопник без образования, без воспитания. Это вопрос к МатчТв , почему такие у них "эксперты". Там в эфире рядом сидел такой же Шалимов, но то ли повоспитаннее, то ли закусил получше.
+9
-2
+7
Ответ justbored
А как надо было - "гэ-канал, состоящий из дилетантов"?
Можно было этого не говорить. Ты только что на них наехал и тут же вставляешь какой-то странный комплимент.
+5
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+4
Ответ selso99
Да кто ж его защищает. Он такой, какой есть, гопник без образования, без воспитания. Это вопрос к МатчТв , почему такие у них "эксперты". Там в эфире рядом сидел такой же Шалимов, но то ли повоспитаннее, то ли закусил получше.
Ну так 90% бывших футболистов такие. Кого ещё Матч ТВ звать?
+3
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+3
Ответ А я ясные дни оставляю себе
"Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы." Чувствуется мозолистый язык, который не раз помог взобраться по карьерной лестнице
А как надо было - "гэ-канал, состоящий из дилетантов"?
+7
-4
+3
Ответ selso99
Разве он там кого-то крыл матом? Всадил 100-200г коньяку перед эфиром, расслабился и само собой вывалилось, для связки слов.
Это обычная распущенность. Защищать, имхо, не стоит.
+6
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+3
А у самого Корнеева не хватает мозгов и воспитания не материться на ТВ? Или он и дома матерится, при женщинах и детях? Это ведь все из одного ряда!
Воспитания у человека нет, чувства внутреннего стыда и самоконтроля.
Его, оказывается, и в приличный дом пускать нельзя, а за ЬВ стыдно почему-то мне.
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Вопросы скорее к Черданцеву, который мог сказать ну хотя бы "Игорь, у нас прямой эфир", но сделал вид, что ничего не происходит.
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Хорошо что есть здравые люди.
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Ответ Давид Agabekyan
Ну так 90% бывших футболистов такие. Кого ещё Матч ТВ звать?
Смертин такой, Сенников?
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Ответ selso99
Смертин такой, Сенников?
Согласен, и с Вами и с Давид Agabekyan. Но только отчасти )) Имхо, Вы оба по-своему правы. Но тут вопрос в точной статистике, которую по такому вопросу никто не проводил ;)

И да. Сколько копий было сломано об аршавинское "ваши ожидания - ваши проблемы". А вместе с тем не припомню, чтобы тот же Аршавин матерился в эфире. И это лишь один пример, как можно быть обсуждаемым, медийным и дискуссионным без мата в речи.
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Ответ Контрольный выстрел
Хорошо что есть здравые люди.
А многие тут похоже разочарованы, что Мелик-Гусейнов не закатил истерику и не ответил в стиле Юрана))
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Как ханжи обиделись на "ханжей", однако))
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Если вы все материтесь, вам не место в культурном обществе, хотя о чем это я...откуда культура в чемпионате водокачки, там ведь рядом с полем находиться нельзя, уши заворачиваются.
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Ответ Циник Петербургский
Согласен, и с Вами и с Давид Agabekyan. Но только отчасти )) Имхо, Вы оба по-своему правы. Но тут вопрос в точной статистике, которую по такому вопросу никто не проводил ;) И да. Сколько копий было сломано об аршавинское "ваши ожидания - ваши проблемы". А вместе с тем не припомню, чтобы тот же Аршавин матерился в эфире. И это лишь один пример, как можно быть обсуждаемым, медийным и дискуссионным без мата в речи.
А мне кажется ни тот ни другой не стремились в своих ситуациях быть обсуждаемыми. Брякнули что накипело, и дело к стороне.
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Ответ selso99
Звукорежиссёр мог отключить микрофон, сам Черданцев уж с его опытом мог бы перебить гостя, на первом б.... 😁 Ну на втором)
У ипотеки вообще даже глаз не дернулся когда все это происходило, такое ощущение что там все разом забыли что не в эфире Всероссийского канала а в пивной наверное думали сидят, ну или так было прописано в сценарии
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Дань вежливости отдается не так)
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Ответ justbored
А как надо было - "гэ-канал, состоящий из дилетантов"?
А зачем обязательно было вставлять мнение о канале?
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Ответ Александр Степанов
Дань вежливости отдается не так)
Всё согласно этикету. Мягко поругать и одновременно похвалить. Скорее непривычно это слышать от склонного к конфронтациям Мелик-Гусейнова.
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