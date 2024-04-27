Гендиректор «Пари НН» об извинениях Корнеева: «Мы все материмся, не надо быть ханжой. Вопрос к федеральному каналу: почему никто не нажал вовремя на кнопку?»

Гендиректор «Пари НН» оценил ситуацию с резким высказыванием Игоря Корнеева.

Бывший игрок ЦСКА, «Барсы» и экс-тренер сборной России в эфире « » в нецензурной форме высказался о футболистах « ». Позже Корнеев принес извинения за свои слова.

«С глубоким уважением отношусь к Игорю Корнееву. Для меня он легенда российского и советского футбола. Мы все материмся, когда переживаем и нервничаем. Тут не надо быть ханжой. Вопрос был не к нему, а к федеральному каналу: почему такое могло произойти? Почему никто не нажал вовремя на кнопку?

Это единственный канал в России, который очень объективно говорит про спорт, и там работают профессионалы. Но такие ошибки бывают у всех. Мы ни на кого не в обиде и не просим извиняться. Я просто высказал свое мнение, что это странно», — сказал Давид Мелик-Гусейнов.