ХК «Спартак», Sports.ru и «Сирена» создали мерч, вдохновленный историей клуба. Он рассказывает о прошлом – и дает шанс получить подарок в будущем

Теги Спартак Хоккей

Хоккейный клуб «Спартак», Sports.ru и креативная студия «Сирена» запустили проект «Великие моменты – в нашей ДНК», вдохновленный значимыми моментами из истории клуба. В рамках этого проекта мы сделали мерч, на которых спартаковский ромбик встраивается в цепочку ДНК, символизируя память, которая передается из поколения в поколение.

В основе рисунка на мерче – чемпионские голы легенд «Спартака», Евгения Майорова в 1962 году и Алексея Костылева в 1976-м, приносившие клубу золотые медали первенства СССР. А также первый профессиональный гол Александра Якушева в 1964 году.

На мерче написаны минуты, на которых были заброшены памятные шайбы – и это не просто так. Если вы придете на хоккей, а «Спартак» забьет гол на минуте, которая обозначена на вашей толстовке или футболке, то после матча вы сможете получить подарок. 

Кроме того, мы сняли видео о проекте с участием легендарного хоккеиста «Спартака» Алексея Костылева – посмотрите его прямо сейчас.

Посмотреть коллекцию и заказать что-то для себя можно здесь

Опубликовал Sports.ru

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    2 комментария
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    История у хоккейного спартака умещается в одной строке. Какие еще "Великие моменты" могут быть у этого хоккейного лузера, которого даже за средненького соперника никто не считал.
    Да ладно, Спартак всегда был принципиальным соперником для ЦСКА в хоккее. А в личных играх часто обыгрывал. На дистанции не хватало. ЦСКА уверенно чесал победы за пределами Москвы.
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