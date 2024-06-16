Вайсфельд о замене Бобровского: «Не сказал бы, что он где-то ошибался – «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Они не с дворовой командой играли – у «Ойлерс» есть мастера»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Леонид Вайсфельд Сергей Бобровский НХЛ Коннор Макдэвид Энтони Столарц Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Так бывает, когда все залетает. В принципе, я бы не сказал, что Бобровский там где-то ошибался – «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Когда-то тебе везет, когда-то – нет. Они же разные могут быть, пять пропущенных шайб.

Не могу сказать, что Бобровский виноват во всех своих пропущенных шайбах. Повлияет ли эта ситуация на выход Бобровского с первых минут в следующем матче? Я даже не сомневаюсь, что он будет играть. Там второй-то вышел [Энтони Столарц] – тоже три пропустил.

И все же они не с дворовой командой играли – у «Эдмонтона» есть мастера. Тот же Коннор Макдэвид набрал три очка», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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