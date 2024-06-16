Вайсфельд о замене Бобровского: «Не сказал бы, что он где-то ошибался – «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Они не с дворовой командой играли – у «Ойлерс» есть мастера»
Леонид Вайсфельд высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».
Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.
«Так бывает, когда все залетает. В принципе, я бы не сказал, что Бобровский там где-то ошибался – «Эдмонтон» забрасывал хорошие шайбы. Когда-то тебе везет, когда-то – нет. Они же разные могут быть, пять пропущенных шайб.
Не могу сказать, что Бобровский виноват во всех своих пропущенных шайбах. Повлияет ли эта ситуация на выход Бобровского с первых минут в следующем матче? Я даже не сомневаюсь, что он будет играть. Там второй-то вышел [Энтони Столарц] – тоже три пропустил.
И все же они не с дворовой командой играли – у «Эдмонтона» есть мастера. Тот же Коннор Макдэвид набрал три очка», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас