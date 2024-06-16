Рашит Давыдов про «Флорида» – «Эдмонтон»: «Серия закончится в 5-й игре, и Бобровский поднимет Кубок Стэнли»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Рашит Давыдов Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Рашит Давыдов уверен, что «Флорида» возьмет Кубок Стэнли.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский ранее пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

– Это можно назвать разгромом со стороны «Эдмонтона».

– Бобровского заменили после пяти шайб. Как это повлияет на него в следующей встрече?

– Несмотря на это, в пятой игре серия закончится и Сергей Бобровский поднимет Кубок Стэнли над головой. Я в этом уверен, – сказал тренер «Локомотива».

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