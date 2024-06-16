Хенрик – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в финалах Кубка Стэнли с интервалом 12+ лет

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Адам Хенрик забил гол в матче плей-офф НХЛ против «Флориды».

Нападающий «Эдмонтона» отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии).

Это первый гол Адама Хенрика в финалах Кубка Стэнли за последние 12 лет.

До этого он забрасывал шайбу в финальной серии в 2012 году в составе «Нью-Джерси» в 6-м матче против «Лос-Анджелеса» (2-4) – 12 лет и 3 дня назад.

Хенрик стал седьмым игроком в истории НХЛ с интервалом в 12 или более лет между двумя голами в финале Кубка Стэнли. 

В список также входят Эрик Стаал (16 лет, 354 дня, с 2006 по 2023 год), Марк Рекки (15 лет, 15 дней, 1991-2006), Дино Сиссарелли (14 лет, 31 день, 1981-1995), Кори Перри (13 лет, 111 дней, 2007-2020), Даррен Хелм (13 лет, 14 дней, 2009-2022) и Марсель Проново (12 лет, 24 дня, 1955-1967). 

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3 комментария
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НХЛ и статистика,на грани безумия))
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Ответ e1ther - e1ther
НХЛ и статистика,на грани безумия))
обожаю статистику и цифры. мне очень нравится
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