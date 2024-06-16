Хенрик – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в финалах Кубка Стэнли с интервалом 12+ лет
Адам Хенрик забил гол в матче плей-офф НХЛ против «Флориды».
Нападающий «Эдмонтона» отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии).
Это первый гол Адама Хенрика в финалах Кубка Стэнли за последние 12 лет.
До этого он забрасывал шайбу в финальной серии в 2012 году в составе «Нью-Джерси» в 6-м матче против «Лос-Анджелеса» (2-4) – 12 лет и 3 дня назад.
Хенрик стал седьмым игроком в истории НХЛ с интервалом в 12 или более лет между двумя голами в финале Кубка Стэнли.
В список также входят Эрик Стаал (16 лет, 354 дня, с 2006 по 2023 год), Марк Рекки (15 лет, 15 дней, 1991-2006), Дино Сиссарелли (14 лет, 31 день, 1981-1995), Кори Перри (13 лет, 111 дней, 2007-2020), Даррен Хелм (13 лет, 14 дней, 2009-2022) и Марсель Проново (12 лет, 24 дня, 1955-1967).