Хенрик – 7-й игрок в истории НХЛ с голами в финалах Кубка Стэнли с интервалом 12+ лет

Адам Хенрик забил гол в матче плей-офф НХЛ против «Флориды».

Нападающий « » отличился в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии).

Это первый гол в финалах Кубка Стэнли за последние 12 лет.

До этого он забрасывал шайбу в финальной серии в 2012 году в составе «Нью-Джерси» в 6-м матче против «Лос-Анджелеса» (2-4) – 12 лет и 3 дня назад.

Хенрик стал седьмым игроком в истории с интервалом в 12 или более лет между двумя голами в финале Кубка Стэнли.

В список также входят (16 лет, 354 дня, с 2006 по 2023 год), (15 лет, 15 дней, 1991-2006), Дино Сиссарелли (14 лет, 31 день, 1981-1995), Кори Перри (13 лет, 111 дней, 2007-2020), Даррен Хелм (13 лет, 14 дней, 2009-2022) и Марсель Проново (12 лет, 24 дня, 1955-1967).