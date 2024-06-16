Победы Испании и Италии, 8:1 от «Эдмонтона» с рекордами Макдэвида в финале НХЛ, Рублев не едет на Олимпиаду, самый быстрый гол в истории Евро и другие новости

1. Во второй день Евро-2024 Испания переехала Хорватию (3:0), Италия одержала волевую победу над Албанией (2:1), пропустив на 22-й секунде гол, который стал самым быстрым в истории чемпионатов Европы, а Швейцария обыграла Венгрию (3:1).

Ламин Ямаль в 16 лет и 338 дней стал самым молодым игроком в истории европейских первенств. Вингер сборной Испании и «Барселоны» сделал ассист в игре с хорватами и стал самым молодым автором голевой передачи, побив рекорд 40-летней давности.

2. НХЛ. «Эдмонтон» размочил счет в финале Кубка Стэнли, разгромив «Флориду» (8:1) в 4-м матче. Макдэвид набрал 1+3 и побил рекорд Гретцки по передачам за один плей-офф (исторический), а также превзошел достижение Малкина по очкам за один плей-офф (для текущего столетия). Бобровский пропустил 5 шайб после 16 бросков и был заменен уже на 25-й минуте, Тарасенко стал автором единственной шайбы «Пантерс».

3. Трансферы. «Зенит» вернет Козлова из «Балтики» за 60 млн рублей и отправит хавбека в «Ростов», сохранив право обратного выкупа. «Спартак» близок к подписанию защитника «Крыльев» Горшкова, возможно, за 120 млн рублей. «Жирона» связалась со Сперцяном, полузащитник «Краснодара» еще не дал ответа. «Юве» интересен защитник «Локо» Митай, москвичи оценивают его в 8-10 млн евро.

«Краснодар» бесплатно подписал вратаря Дюпина из «Рубина», а казанцы взяли на его место Нигматуллина из «Пари НН». «Аталанта» выкупила де Кетеларе у «Милана» за 22 млн евро.

4. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова пропустят Олимпиаду в Париже.

5. Первые 14 российских спортсменов допущены к Олимпийским играм в Париже. Они представляют борьбу, велоспорт, прыжки на батуте. Из сборной России по тхэквондо никто не выступит на ОИ.

6. Фигуристка Елена Радионова и футболист «Пари НН» Константин Кучаев стали родителями.

7. «Брайтон» возглавил 31-летний Фабиан Хюрцелер из «Санкт-Паули». Немец – самый молодой тренер в истории АПЛ.

8. Умер 26-летний вратарь сборной Черногории и «Миллуолла» Матия Шаркич. Ему стало плохо, когда он был в квартире с друзьями

9. Российские спортсмены завоевали 38 золотых наград в третий день Игр БРИКС. Результаты – здесь.

Цитаты дня:

Маркус Тюрам о победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент: «Ситуация печальная, очень серьезная. Нужно бороться, чтобы «Национальное объединение» не прошло»

Модрич о том, что Мбаппе считает Евро сложнее ЧМ: «Чемпионат мира сложнее. Там есть отличные команды с других континентов – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили»

Загитова о выступлении с Чеботиной: «Потрясающий экспириенс, классно зафорсился в интернете. Прыжок должен был получиться по-другому, но случаются казусы»

Мамиашвили о недопуске лидеров сборной к Олимпиаде: «Это решение не поддается какой-либо критике. Ну что ж, на войне как на войне»

Кнороз о недопуске к Олимпиаде: «Конечно, душа болит, это не может не огорчать. За что, почему? Я ни в чем не виновата»

Александр Головин: «Если и переходить, то только в топ-клубы: «ПСЖ», «Ман Сити», «Реал»

Конор прокомментировал отмену боя с Чендлером: «Спасибо за поддержку. Уверен, что вернусь»