Дементьев о тренере «Эдмонтона»: «Кноблаух – открытый, эрудированный человек. Он гибок и адаптивен к тем вызовам, которые стоят перед командой»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Алексей Дементьев Чемпионат.com Крис Кноблаух Хоккей

Алексей Дементьев высказался о работе тренера «Эдмонтона» Криса Кноблауха.

Сегодня «Ойлерс» обыграли «Флориду» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Уверен, что по финалу Кубка Стэнли крайне важно сказать о тренере «Ойлерс» – Крисе Кноблаухе. Я лично знаю его достаточно давно, когда он был тренером «Эри» в ОХЛ. Он открытый, эрудированный и очень приятный в общении человек.

Глядя на игру его команды, можно видеть прогресс тренера, он гибок и адаптивен к тем вызовам, которые стоят перед его командой. Видя рисунок игры «Эдмонтона», понимаешь, какие требования он ставит перед своими игроками в каждом матче. И он приобретает опыт.

Вот сейчас сыграли четыре игры, и все они разные со стороны канадской команды. Для меня успех в четвертой игре был связан с одной простой вещью – не было никаких заданий, не было указаний, как играть на каждом участке поля, особенно в важных зонах, не было подстраивания своих звеньев под выходящих игроков «Флориды».

Установка было простой – ребята, играйте на своих инстинктах и идите вперед, а мастерства там очень много», – сказал агент Алексей Дементьев.

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