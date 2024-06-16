Владимир Плющев: «Ак Барс» размахивает шашкой направо и налево. Радулов и Шипачев – элитные мастера, но штаб отказывается от их услуг. Рискованное решение»

Владимир Плющев высказался об изменениях в составе «Ак Барса».

«При той бедности трансферного рынка, который мы видим в последние годы, « » размахивает шашкой направо и налево. Да, и – не двадцать и не тридцать лет, но все равно по меркам это элитные мастера.

Если правильно выстраивать команду, то каждый из них может стать лидером и примером для молодежи. Такие мастера в КХЛ в большом дефиците!

Тем не менее новый тренерский штаб Казани, даже не пытаясь что-то пояснить, отказывается от их услуг. Это очень рискованное решение, которе тренеры берут на себя и которое по ходу сезона может сыграть против них», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.