Владимир Плющев: «Ак Барс» размахивает шашкой направо и налево. Радулов и Шипачев – элитные мастера, но штаб отказывается от их услуг. Рискованное решение»

Теги Ак Барс Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Владимир Плющев высказался об изменениях в составе «Ак Барса».

«При той бедности трансферного рынка, который мы видим в последние годы, «Ак Барс» размахивает шашкой направо и налево. Да, Радулову и Шипачеву – не двадцать и не тридцать лет, но все равно по меркам КХЛ это элитные мастера.

Если правильно выстраивать команду, то каждый из них может стать лидером и примером для молодежи. Такие мастера в КХЛ в большом дефиците! 

Тем не менее новый тренерский штаб Казани, даже не пытаясь что-то пояснить, отказывается от их услуг. Это очень рискованное решение, которе тренеры берут на себя и которое по ходу сезона может сыграть против них», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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6 комментариев
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Тут один эксперт из Питера , который круглый год ходит в Джерси ска #1 в клубной шапке с рогами и в крагах, который в своей жизни не видел ни одного матча вживую написал, что это дрова бгггг. Сделаем ему снисхождение , как обычно на Руси. Полный ноль, что читать без смеха невозможно , но каждый раз клеит ярлыки легендам . Так и Гатиятулин перепахавший десять клубов ВХЛ и даже на сезон полный не задержался в Тракторе, ЦСКА и в Крыльях Советов , обычный леворукий защ, видимо, больше самого Шипачева разбирается в хоккее. Ржунимагу . Остановите Землю, я сойду . И да, Шипачев и Радулов не для того нужны , чтобы таскать тачку . Для этого есть другие игроки. А вот отрезать одной передачей команду соперника и вывести один в ноль нужны Шипачевы, а завести команду , быть мотором в коллективе нужен Радулов .
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Парни играли в прошедшем сезоне, набрали много играющих на рояле, но забыли что переодически его надо носить, не получилось, надо что-то менять, расстались правильно
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Тебе надо иди уточняй. Его даже в Мечеле отправили в Мечел -2 . Я даже не сомневаюсь , что ему его терки с Сибирью еще аукнутся.
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Ответ КЕША
Тут один эксперт из Питера , который круглый год ходит в Джерси ска #1 в клубной шапке с рогами и в крагах, который в своей жизни не видел ни одного матча вживую написал, что это дрова бгггг. Сделаем ему снисхождение , как обычно на Руси. Полный ноль, что читать без смеха невозможно , но каждый раз клеит ярлыки легендам . Так и Гатиятулин перепахавший десять клубов ВХЛ и даже на сезон полный не задержался в Тракторе, ЦСКА и в Крыльях Советов , обычный леворукий защ, видимо, больше самого Шипачева разбирается в хоккее. Ржунимагу . Остановите Землю, я сойду . И да, Шипачев и Радулов не для того нужны , чтобы таскать тачку . Для этого есть другие игроки. А вот отрезать одной передачей команду соперника и вывести один в ноль нужны Шипачевы, а завести команду , быть мотором в коллективе нужен Радулов .
Ну ты, получается, такой же эксперт) Про Гатиятулина уточни, сколько сезонов он отработал в Тракторе в первый приход и во второй.
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