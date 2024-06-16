Потапов о «Локомотиве»: «Радулов – один из самых креативных, эмоциональных и в то же время противоречивых хоккеистов КХЛ. Главное, чтобы Никитин смог удержать его в узде»

Алексей Потапов прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

– Как вы оцениваете главный переход лета – в «Локомотив»?

– Тут такая тонкая грань. Радулов – один из самых креативных, эмоциональных и в то же время противоречивых хоккеистов лиги. Одно удовольствие наблюдать за ним.

Каждый матч, особенно когда он играет на выезде, трибуны гудят, и он на это отвлекается, заводится еще сильнее. Радулов делает шоу и результат, в этом плане он прекрасен. И самое главное, чтобы смог удержать его в узде и его эмоциональность не подавляла других ребят в команде.

– То есть главным будут взаимоотношения Александра Радулова с главным тренером « »?

– Конечно, это основная часть и от этого будет много зависеть. Плюс в тренерском штабе есть еще .

И я очень рад за Александра Радулова. Некоторые эксперты говорили, что он все, что уже не нужен. А я нисколько не сомневался, что он подпишет контракт, и на неплохие деньги. Еще и в команде, которая, как я считаю, в это межсезонье только укрепилась и по-прежнему является претендентом на .

Я уже говорил, что «Локомотив» теперь на долгие годы и даже выстраивается династия. Для меня это самая сбалансированная команда на данный момент, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.