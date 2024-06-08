Флорида – Эдмонтон где смотреть пятый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 19 июня

В среду, 19 июня, сыграют Флорида и Эдмонтон в пятом матче финала Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «FLA Live Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Флорида – Эдмонтон

Начало матча запланировано на 03:00 по московскому времени.

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Прогноз на пятый матч Флорида – Эдмонтон

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