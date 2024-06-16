Потапов об увеличении лимита в КХЛ: «Пять легионеров – оптимально для роста игроков и зрелищности. Но как хоккеист остановился бы на трех»

Алексей Потапов высказался о смягчении лимита на легионеров в КХЛ.

– Вы поддерживаете возвращение прежнего лимита на легионеров в пять игроков?

– Когда я был игроком и когда говорили, что лимит на легионеров надо убирать полностью, то думал: «А как же я?» Для ребят, которые играют в нижних звеньях, мест почти не будет оставаться.

С позиции хоккеиста я против увеличения лимита на легионеров. Но как зритель и с недавнего времени как комментатор и эксперт я за новые фамилии. Когда играешь с именитыми иностранцами, берешь у них какие-то фишки на льду, которые пригождаются потом на долгие годы.

В плане роста игроков и зрелищности чемпионата пять легионеров – это оптимальный вариант. Хотя как хоккеист я остановился бы на трех. Так что это дискуссионный вопрос, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.