Макдэвид о 8:1 с «Пантерс»: «Это всего лишь одна победа. Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту»

Коннор Макдэвид высказался после матча с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Это всего лишь одна победа, вот и все. Неважно, забьете вы восемь голов или один, это всего лишь одна победа.

Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту», – сказал капитан « » .