Макдэвид о 8:1 с «Пантерс»: «Это всего лишь одна победа. Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался после матча с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Это всего лишь одна победа, вот и все. Неважно, забьете вы восемь голов или один, это всего лишь одна победа.

Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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10 комментариев
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Скажу так. 1:3 после 0:3 встречается сплошь и рядом. 2:3 уже порядком ре́же. 3:3 крайне редко. А уж 4:3 после 0:3 было за всю историю КС один раз. И этого не будет в этот раз. И достаточно одной , но веской причины - Флорида играет в финале второй год подряд. И заноза прошлого поражения не даст им так исторически бездарно профукать Кубок а одном шаге до него. У Эдмонтона нет шансов. А Флорида получила ;) этим поражением шанс закончить сезон победой дома на глазах своих зрителей. Это опасный ,,спорт,, но я думаю Флорида полностью в себе уверена ,чтобы так рискнуть.Все таки первая победа в истории франшизы и очень хочется у себя дома.
+10
-4
+6
Если в следующем матче сможете сломать Флориду, то почему бы и нет?
+8
-3
+5
Ответ rosg63
Скажу так. 1:3 после 0:3 встречается сплошь и рядом. 2:3 уже порядком ре́же. 3:3 крайне редко. А уж 4:3 после 0:3 было за всю историю КС один раз. И этого не будет в этот раз. И достаточно одной , но веской причины - Флорида играет в финале второй год подряд. И заноза прошлого поражения не даст им так исторически бездарно профукать Кубок а одном шаге до него. У Эдмонтона нет шансов. А Флорида получила ;) этим поражением шанс закончить сезон победой дома на глазах своих зрителей. Это опасный ,,спорт,, но я думаю Флорида полностью в себе уверена ,чтобы так рискнуть.Все таки первая победа в истории франшизы и очень хочется у себя дома.
Вся прошлая статистика никак не может повлиять на исход противостояния в конкретном матче. Многое будет зависеть от того оправится ли Боб психологически и удастся ли Флориде усилить дисциплину
+6
-1
+5
Если нефть доживёт до 6-7 матча, а Макди ещё раз блеснет, то отдавать "Коня" Бобу при 40+ очковом Макди.... Есть над чем будет подумать журналистам при голосовании.
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0
+3
Мне нравиться это слово «затащить» от 97-го, надеюсь, что получится!!!:-))
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параллели с финалом нба всё более явные, бостон тоже проиграл разгромно далласу, как и флорида, и так же 3-1
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Коннор просто великий матч провёл!!
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Ответ Вадим Сидоров
Если нефть доживёт до 6-7 матча, а Макди ещё раз блеснет, то отдавать "Коня" Бобу при 40+ очковом Макди.... Есть над чем будет подумать журналистам при голосовании.
Я думаю, что конь уже с 90% вероятностью у Макди, вне зависимости от исхода серии. Уж больно мощное выступление, которое вряд ли что-то перебьет.
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