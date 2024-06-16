Макдэвид о 8:1 с «Пантерс»: «Это всего лишь одна победа. Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту»
Коннор Макдэвид высказался после матча с «Флоридой» в финале плей-офф НХЛ.
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.
«Это всего лишь одна победа, вот и все. Неважно, забьете вы восемь голов или один, это всего лишь одна победа.
Нам нужно поехать во Флориду, выполнить задание и затащить их обратно в Альберту», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.