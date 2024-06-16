Браун о Скиннере: «Он становится зверем, когда сталкивается с трудностями. Было много разговоров о Бобровском, но у нас в воротах молодой парень, у которого старая душа»
Коннор Браун высказался об игре вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли. Голкипер отбил 32 из 33 бросков.
«В первых трех матчах было много разговоров о Бобровском, но у нас в воротах стоит молодой парень, у которого старая душа, и он играет намного лучше, чем я мог бы в 25 лет.
Играть так, как он играет в этом плей-офф... Каждый раз, когда он сталкивается с трудностями, он становится настоящим зверем», – сказал нападающий «Эдмонтона» Коннор Браун.
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