Браун о Скиннере: «Он становится зверем, когда сталкивается с трудностями. Было много разговоров о Бобровском, но у нас в воротах молодой парень, у которого старая душа»

Коннор Браун высказался об игре вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли. Голкипер отбил 32 из 33 бросков.

«В первых трех матчах было много разговоров о , но у нас в воротах стоит молодой парень, у которого старая душа, и он играет намного лучше, чем я мог бы в 25 лет.

Играть так, как он играет в этом плей-офф... Каждый раз, когда он сталкивается с трудностями, он становится настоящим зверем», – сказал нападающий « » .

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