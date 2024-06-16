Алексей Потапов: «Лукоянов является олицетворением «Ак Барса». Я был уверен, что контракт подпишут»
Алексей Потапов высказался о том, что «Ак Барс» не продлил Артема Лукоянова.
– В этом межсезонье многие известные игроки пока находятся без клубов. Это из-за увеличения лимита на легионеров или по другим причинам?
– Лига становится гораздо моложе. Я это связываю и с потолком зарплат, и с легионерами. Но в первую очередь игроки должны себе задать вопрос, почему их не подписывают. Возможно, не очень удачный сезон или какая-то история. Те же Плотников и Андронов спокойно нашли себе работу в топовом клубе.
– Без контрактов и такие опытные хоккеисты, которые играли с вами, как Сергей Калинин, Никита Сошников, Артем Лукоянов…
– Лукоянов – человек, который является олицетворением «Ак Барса». Я ездил в Казань перед плей-офф и был уверен, что контракт подпишут. Но пока Артем и руководство не нашли общий язык. Видимо, что-то связано с условиями.
Сергей Калинин в «Тракторе» был капитаном. Но в команду пришел североамериканский тренер Бенуа Гру, который, вероятно, будет склоняться в сторону скорости. Сергей не совсем подходит к такой игре.
И этим игрокам уже 30-35 лет, и, в первую очередь, не совсем удачные прошлые сезоны, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.