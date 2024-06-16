Чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Тишова о том, с кем из хоккеистов выступила бы на ProAm: «С Капризовым и Карнауховым. С легендой Овечкиным тоже интересно поработать»

Ариадна Тишова рассказала, с кем из хоккеистов выступила бы на турнире по танцам.

Титова – четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ. Речь идет о турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

«Если говорить про хоккеистов, то пусть будут [форвард «Миннесоты»] Кирилл Капризов и [нападающий ЦСКА] Павел Карнаухов. Их сила, скорость и азарт тоже могли бы стать основой для динамичного и энергичного номера.

Ну и конечно, было бы интересно поработать с легендой хоккея [капитаном «Вашингтона»] Александром Овечкиным», — сказала Тишова.