Чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Тишова о том, с кем из хоккеистов выступила бы на ProAm: «С Капризовым и Карнауховым. С легендой Овечкиным тоже интересно поработать»

Теги ЦСКА Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ КХЛ спортивные танцы Кирилл Капризов Павел Карнаухов Хоккей

Ариадна Тишова рассказала, с кем из хоккеистов выступила бы на турнире по танцам.

Титова – четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ. Речь идет о турнире ProAm, где профессионалы танцуют с любителями.

«Если говорить про хоккеистов, то пусть будут [форвард «Миннесоты»] Кирилл Капризов и [нападающий ЦСКА] Павел Карнаухов. Их сила, скорость и азарт тоже могли бы стать основой для динамичного и энергичного номера.

Ну и конечно, было бы интересно поработать с легендой хоккея [капитаном «Вашингтона»] Александром Овечкиным», — сказала Тишова.

 

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1 комментарий
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Шубская с ней сама "поработает"...
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