Владимир Плющев: «Шипачев обижен из-за кадровой политики «Ак Барса», судя по последним интервью. Это хорошо для минского «Динамо», игрок будет максимально мотивирован»

Теги Ак Барс Владимир Плющев Динамо Минск КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Владимир Плющев высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Что скажете по Шипачеву и «Динамо»?

– В последние годы меня удивляет минское «Динамо». В республике команде созданы все условия, в Минске – ажиотаж, у команды свободная комплектация, не давит лимит на легионеров.

Тем не менее в таких условиях «Динамо» показывало очень средний хоккей – при скромном результате. Балансировало у зоны плей-офф, в лучшем случае было разминочным соперником для первого раунда Кубка Гагарина. Странно, что первые лица республики так долго терпели такую ситуацию.

Теперь терпению, видимо, пришел конец. Приглашение Шипачева – сильный ход, вокруг этого диспетчера можно выстроить первое звено и всю игру в большинстве.

Судя по последним интервью Шипачева, он обижен из-за кадровой политики «Ак Барса». Для «Динамо» это хорошо. Значит, хоккеист будет максимально мотивирован, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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2 комментария
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Ак Барс с этим новым тренером вряд ли высоко поднимется
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ну вообще никак! зато валиуллин получит от соперников много денег
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