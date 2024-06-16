Владимир Плющев: «Шипачев обижен из-за кадровой политики «Ак Барса», судя по последним интервью. Это хорошо для минского «Динамо», игрок будет максимально мотивирован»

Владимир Плющев высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

– Что скажете по Шипачеву и «Динамо»?

– В последние годы меня удивляет минское «Динамо». В республике команде созданы все условия, в – ажиотаж, у команды свободная комплектация, не давит лимит на легионеров.

Тем не менее в таких условиях «Динамо» показывало очень средний хоккей – при скромном результате. Балансировало у зоны плей-офф, в лучшем случае было разминочным соперником для первого раунда Кубка Гагарина. Странно, что первые лица республики так долго терпели такую ситуацию.

Теперь терпению, видимо, пришел конец. Приглашение Шипачева – сильный ход, вокруг этого диспетчера можно выстроить первое звено и всю игру в большинстве.

Судя по последним интервью Шипачева, он обижен из-за кадровой политики « ». Для «Динамо» это хорошо. Значит, хоккеист будет максимально мотивирован, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.