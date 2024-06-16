Вайсфельд о 8:1 «Эдмонтона»: «Результат не удивил. Большой счет – это не принципиально. Я бы скорее удивился, если бы серия закончилась 4-0»

Леонид Вайсфельд высказался о поражении «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Результат не удивил. Чему тут удивляться? Что касается большого счета, это вообще не принципиально.

Если честно, я бы скорее удивился, если бы серия закончилась со счетом 4-0, несмотря на то, что мне больше нравится « ».

Сможет ли «Эдмонтон» переломить ход серии? Все бывает в этой жизни. Конечно, маловероятно, но теоретически это возможно», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

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