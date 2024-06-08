Флорида – Эдмонтон: прогноз на пятый матч 19 июня 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 3 – 1 (3 : 0, 4 : 1, 4 : 3, 1 : 8)

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Одни говорили, что «Эдмонтон Ойлерз» по игре не должны были уступать со счетом 0 – 4 в серии, другие, наоборот, были на стороне «Флориды Пантерз», считая, что все закончится в четвертом матче. Все же, как минимум, на одну победу «нефтяники» наиграли, правда, вряд ли кто-то ожидал, что она окажется настолько разгромной. По крайней мере одной интригой стало меньше. В преддверии четвертого матча журналисты, эксперты и болельщики задумывались о том, кто достоин в составе южан Конн Смайт Трофи, который вручается лучшему игроку плей-офф. Одним из кандидатов совершенно справедливо был голкипер Сергей Бобровский, но он пропустил пять шайб после 16 бросков по своим воротам и был заменен на Энтони Столарца, который впервые вышел на лед в этом розыгрыше плей-офф. Нельзя сказать, что в каждой заброшенной канадской командой шайбе была вина российского вратаря, но все привыкли к тому, что он спасает и в более безнадежных ситуациях. Провал случился совершенно неожиданно и не вовремя. Вряд ли это помешает «Флориде» отпраздновать победу дома уже в ночь со вторника на среду. После такого поражения у команды должно быть еще больше мотивации. Хотя неприятный осадочек останется, и победителям еще долго будут припоминать эти восемь шайб.

Поединок сложился не только в пользу «Эдмонтон Ойлерз», но еще и в пользу капитана команды Коннора Макдэвида. В четвертой игре он набрал 32 очко в гонке ассистентов и превзошел рекорд Уэйна Гретцки, который держался с 1988 года. Для «Флориды Пантерз» все пошло не так с самого начала матча. Гости заработали право разыграть лишнего уже на второй минуте матча. Дарнелл Нерс сфолил на Сэме Беннетте и отправился на скамейку штрафников. «Пантерз» создали несколько моментов, но не смогли пробить Стюарта Скиннера, зато сами нарвались на контратаку. Выход два в одного, Коннор Браун обвел Бобровского и сделал пас из-за ворот на пятак, где первым на шайбе оказался Маттиас Янмарк. Прошло около пяти минут и уже Янмарк перевел шайбу к воротам гостей, где удачно на добивании сыграл Адам Хенрик. Трибуны пришли в полный восторг. Но ликовали они недолго, поскольку в середине первого периода Владимир Тарасенко удачно подставил клюшку под бросок Густава Форслинга и сократил разрыв в счете. Однако еще до перерыва Дилан Холлоуэй смог восстановить статус-кво.

Во втором периоде свое слово сказал Макдэвид. Сначала он вышел практически один на один с вратарем и забросил четвертую шайбу в ворота «Пантерз», затем ассистировал Дарнеллу Нерсу. Именно после этого гола место в воротах занял Столарц, но «сухим» он продержался около восьми минут. «Нефтяники» отличились в формате пять на три. Только-только стартовала 34-я минута игры, но матч можно было заканчивать. Пять шайб и в регулярном сезоне отыгрываются нечасто, а чтобы в финале плей-офф, да в матче с соперником поймавшем кураж… В общем, «Ойлерз» забросили все и даже больше, что не залетело в предыдущие три матча. «Флорида» приняла поражение стоически. В конце концов, есть и свои плюсы. Гораздо приятнее будет завоевать Кубок Стэнли на своей площадке при полной поддержке зрителей. Камбэк с 0 – 3 в серии в истории НХЛ случился всего один раз в 1942 году. Сейчас такой сценарий выглядит фантастикой. Коэффициенты букмекеров на пятый матч серии.

победа «Флориды Пантерз» — от 2,18 (Лига Ставок) до 2,27 (Бетсити)

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,76 (Лина Ставок) до 2,89 (Olimpbet)

Где смотреть пятый матч Флорида – Эдмонтон

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