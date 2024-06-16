Холлоуэй о том, что Макдэвид побил рекорд Гретцки: «Невероятно. Он ведет «Эдмонтон» за собой каждый день, подавая пример. Я очень рад за него»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Дилан Холлоуэй Хоккей

Дилан Холлоуэй высказался о том, что Коннор Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Эдмонтона» сделал 32 передачи в плей-офф-2024 и побил рекорд Гретцки (31) по числу ассистов за один розыгрыш Кубка Стэнли.

«Невероятно. Большинство рекордов Гретцки считаются практически неприкосновенными, но Макдэвид, он делает это. Наблюдать за этим – это нечто особенное.

Он ведет нашу команду за собой каждый день, как на льду, так и за его пределами, подавая пример. Я очень рад за него», – сказал нападающий «Эдмонтона» Дилан Холлоуэй.

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