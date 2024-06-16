Кожевников об игре Бобровского в 4-м матче: «Он же не робот. У «Эдмонтона» есть люди, которые умеют делать чудеса. Сергей и «Флорида» проиграли психологически»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Сергея Бобровского в матче с «Ойлерс».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

– Как оцените игру Бобровского? Сергей пропустил пять голов.

– Не бывает, что ли? Это же хоккей. У «Эдмонтона» тоже есть люди, которые умеют делать чудеса. Да, проиграли психологически – и Сергей, и «Флорида». Игры разные бывают, тем более это финал.

Ничего страшного не произошло, счет 3-1. Через два дня будет матч, практически решающий. Вопрос в том, какая психология будет.

Я думаю, сейчас «Флорида» будет играть ответственно. Один шаг остался. Многие проседают же, когда ведут 3-0. Не настроились.

Вернее, настрой есть, но всегда есть и такая тактика, как «не я, так кто-то другой – и выиграем». Бобровский же не робот, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария
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Все нормально. Хотели проиграть проиграли. Децл перестаралась просто. Ждем по. Еды в санрайзе и оваций местных.
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Когда нет логического об’яснения происшедшему событию, неси хрень про психологию, не ошибешься. Ну а Кожевников знаток психологии:)
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К&Б поправляет психологию, помогает расслабиться
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Видимо внимательно следит за хоккеем и лигой в целом , качественный хоккей любит смотреть
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