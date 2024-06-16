Федор Канарейкин: «Спартак» должен ставить задачу победить в Кубке Гагарина. Это реальная цель»

Федор Канарейкин поделился ожиданиями от выступления «Спартака» в сезоне-2024/25.

« » должен ставить себе задачу победить в Кубке Гагарина. Это же реальная цель, потому что мы видим, что чуть ли не половина лиги утверждает о борьбе за трофей.

«Спартак» в новом сезоне реально может сделать еще один шаг вперед. Будут одними из главных фаворитов. Тот год показал, что продвижение есть.

Будем с надеждой и верой ждать, что красно-белые отлично сработают и продвинутся в борьбе за кубок», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.