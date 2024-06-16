Хайман об игре против Бобровского: «Все мы люди. Нужно продолжать работать, в конце концов что-то попадет в ворота. Сегодня у нас были хорошие моменты и мы смогли обыграть его»

Зак Хайман высказался об игре против голкипера Сергея Бобровского.

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры. В одном этом матче Бобровский пропустил больше шайб, чем в трех предыдущих играх финала (4).

«Все мы люди. Нужно продолжать работать, нужно продолжать создавать моменты, и в конце концов что-то попадет в ворота.

Очевидно, сегодня у нас были хорошие моменты и мы смогли обыграть его», – сказал нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас