Макдэвид о сэйве Скиннера после броска Верхэге: «Это могло привести к счету 2:2, и никогда не знаешь, как все могло бы обернуться. Он сделал несколько своевременных спасений»

Коннор Макдэвид высказался об игре вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли. Голкипер отбил 32 из 33 бросков.

Капитан «Эдмонтона» оценил сэйв после броска Картера Верхэге в первом периоде.

«Когда вы говорите об игре вратарей и необходимости своевременных сэйвов, я думаю о том спасении после выхода в «два в одного». Это могло привести к счету 2:2, и никогда не знаешь, как все могло бы обернуться.

Он сделал несколько действительно своевременных сэйвов. Это был самый важный сэйв, какой только можно было сделать», – сказал капитан «Эдмонтона» .

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