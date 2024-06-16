Макдэвид о сэйве Скиннера после броска Верхэге: «Это могло привести к счету 2:2, и никогда не знаешь, как все могло бы обернуться. Он сделал несколько своевременных спасений»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Стюарт Скиннер Хоккей

Коннор Макдэвид высказался об игре вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли. Голкипер отбил 32 из 33 бросков.

Капитан «Эдмонтона» оценил сэйв Скиннера после броска Картера Верхэге в первом периоде.

«Когда вы говорите об игре вратарей и необходимости своевременных сэйвов, я думаю о том спасении после выхода в «два в одного». Это могло привести к счету 2:2, и никогда не знаешь, как все могло бы обернуться.

Он сделал несколько действительно своевременных сэйвов. Это был самый важный сэйв, какой только можно было сделать», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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