Светлаков о «Тракторе»: «Волков говорил, что они хотят создать чемпионскую команду. Мне понравились задачи и состав»

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Бенуа Гру Андрей Светлаков Хоккей

Андрей Светлаков высказался о переходе в «Трактор».

– Ты общался с Бенуа Гру? Ты сказал, что обсуждал свою роль в команде с генменеджером, а вот с новым тренером?

– Был диалог, да, видеозвонок получасовой через переводчика. Стандартный ознакомительный разговор, познакомились, а все остальные вещи, сказал, мы в августе обкатаем. Пока просматривает видеоматериалы, которые предоставляли, ему тоже куча работы сейчас предстоит.

– Ты сказал, что роль тебе уже какую-то определили? Как они и написали, «хранитель чемпионского духа и трехкратный обладатель Кубка», то есть, грубо говоря, тот, кто должен добавить это в раздевалке.

– Ну, не то чтобы определили, говорят, что зависит все от меня, на какую роль наиграю. [Генменеджер «Трактора»] Алексей Волков говорил, что они хотят создать чемпионскую команду, не просто собрать кого-то, поиграть и разойтись.

Мне понравились задачи, которые они ставят, непосредственно состав, который набирается, плюс тренерский штаб сейчас новый. То есть абсолютно все по-новому для меня, это очень интересно, и это большая ответственность. Как говорится, не ударить в грязь лицом, – сказал Светлаков в интервью ютуб-каналу «Черкас Атлант».

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1 комментарий
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Скромняга такой. О том что 70 миллионов в год понравились не упомянул
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