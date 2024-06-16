Алексей Терещенко: «Не думаю, что поражение сильно ударит по Бобровскому и «Флориде». Сейчас важно сделать выводы, потому что 8:1 – это очень жестко»

Алексей Терещенко высказался о поражении «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Не думаю, что это поражение сильно ударит по Бобровскому и «Флориде». Бывают такие игры, но завтра будет новый день и новая игра. Все профессионалы понимают, как выходить из этой ситуации и что с этим делать.

Для «Эдмонтона» это, конечно, определенный всплеск – то, что они забивают с каждым матчем все больше и больше. Сначала ноль и одну шайбу, затем три, теперь восемь. У них хорошая атака, но не думаю, что для «Флориды» это непреодолимая проблема.

Случаи, когда команда отыгрывалась с 0:3 были, но очень редко, поэтому по-прежнему все в этой серии в руках «Флориды». Посмотрим, как они подготовятся к следующему матчу на своей площадке. Сейчас важно сделать выводы, потому что 8:1 – это очень жестко», – сказал трехкратный чемпион мира .

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас