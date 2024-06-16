Алексей Терещенко: «Не думаю, что поражение сильно ударит по Бобровскому и «Флориде». Сейчас важно сделать выводы, потому что 8:1 – это очень жестко»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Алексей Терещенко Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Алексей Терещенко высказался о поражении «Флориды» в матче с «Эдмонтоном».

«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.

«Не думаю, что это поражение сильно ударит по Бобровскому и «Флориде». Бывают такие игры, но завтра будет новый день и новая игра. Все профессионалы понимают, как выходить из этой ситуации и что с этим делать.

Для «Эдмонтона» это, конечно, определенный всплеск – то, что они забивают с каждым матчем все больше и больше. Сначала ноль и одну шайбу, затем три, теперь восемь. У них хорошая атака, но не думаю, что для «Флориды» это непреодолимая проблема.

Случаи, когда команда отыгрывалась с 0:3 были, но очень редко, поэтому по-прежнему все в этой серии в руках «Флориды». Посмотрим, как они подготовятся к следующему матчу на своей площадке. Сейчас важно сделать выводы, потому что 8:1 – это очень жестко», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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3 комментария
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Посмотрим в следующем матче на бобра - как прошёл его отходняк...
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В НХЛ менталка у игроков куда сильнее.
1:8 такое же поражение, как 1:2.
Флориде остался один шаг. Все всё понимают.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
В НХЛ менталка у игроков куда сильнее. 1:8 такое же поражение, как 1:2. Флориде остался один шаг. Все всё понимают.
Дело в том, что проблемы Флореды не появились вдруг из неоткуда и что это какой-то случайный сбой они и были и до этого в первом матче были удаления в большинстве, так же два выхода 1 в 0 в третьем матче Флорида проиграла 0-2 третий периул и было еще несколько штанг в матчах с Ренджерс тоже пропускали в большинстве ну и реализация это по прежнему проблема, так как при 5 на 5 игроки Флориды забивают в среднем 2-3 шайбы Эдмонтон же могут забивать гораздо больше и тут уже на первый план выходит сможет ли Бобровский так же тащить как в первом матче иначе все может закончиться плохо.
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