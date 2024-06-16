Терещенко о 8:1 «Эдмонтона»: «У них сегодня все залетело. Того, что они создавали в 3 матчах до этого, было достаточно, чтобы побеждать, но там Бобровский играл здорово»
Алексей Терещенко прокомментировал победу «Эдмонтона» в матче с «Флоридой».
«Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3) в четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли.
«Давайте я скажу так. Не то, чтобы они забросили шайбы за три предыдущих игры. Просто у них залетело сегодня все.
Того, что они создавали в трех матчах до этого, было достаточно, чтобы побеждать, но там Сергей Бобровский играл здорово», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас