Барков об 1:8 от «Эдмонтона»: «Неважно, какой счет, это засчитывается как одна победа. Мы многому научились в этой игре»

Александр Барков высказался после матча с «Эдмонтоном» в финале плей-офф НХЛ.

«Пантерс» уступили «Ойлерс» в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).

«Мы либо побеждаем, либо учимся, и я думаю, что мы многому научились в этой игре. Мы сыграли не так хорошо, как хотели. Вот и конечный результат. Мы проиграли.

Теперь нам нужно понять, что мы можем делать лучше и что у нас получилось хорошо. Это не первый раз, когда мы проигрываем в плей-офф.

Неважно, с каким счетом вы проигрываете, 1:2 или 1:8, или выигрываете 2:1 или 8:1. Это засчитывается как одна победа», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас