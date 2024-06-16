Барков об 1:8 от «Эдмонтона»: «Неважно, какой счет, это засчитывается как одна победа. Мы многому научились в этой игре»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался после матча с «Эдмонтоном» в финале плей-офф НХЛ.

«Пантерс» уступили «Ойлерс» в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1).

«Мы либо побеждаем, либо учимся, и я думаю, что мы многому научились в этой игре. Мы сыграли не так хорошо, как хотели. Вот и конечный результат. Мы проиграли.

Теперь нам нужно понять, что мы можем делать лучше и что у нас получилось хорошо. Это не первый раз, когда мы проигрываем в плей-офф.

Неважно, с каким счетом вы проигрываете, 1:2 или 1:8, или выигрываете 2:1 или 8:1. Это засчитывается как одна победа», – сказал нападающий «Флориды» Александр Барков.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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7 комментариев
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Этот щелчок по носу был Флориде полезен. А то как то слишком легко кошки шли по финалу. Боб тащил все, у Флориды залетало практически все.
Вот теперь, мы в деле увидим настоящую Флориду! Вперёд за КС!
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Просто боялись, что Чашку в сугробах Эдмонтона потеряют. Следующая игра будет последней в сезоне.
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Поглядим, пока по факту шансы на кубок у флоридских попрежнему очень высоки, но если нефть вернёт их на свою площадку в шестую игру, то думаю ситуация поменяется в корне, но для начала смотрим следующий матч….)
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жаль конечно. сегодня уезжаю на вахту и там чисто физически нет возможности смотреть игры. по этому очень хотелось чтобы закончили сегодня ночью.. все ещё верю в кубок для Боба
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