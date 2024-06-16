Морис о замене Бобровского: «Он очень много играл. Мой лимит для Боба – 5 пропущенных голов. Таково было решение»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Пол Морис НХЛ Хоккей

Пол Морис высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Если вы думаете, что можете отыграться, вратарь редко становится тем, кто делает разницу: что-то происходит на другом конце площадки.

Он очень много играл. Мой лимит для Боба – это, наверное, пять пропущенных голов в целом. Таково было решение» , – сказал главный тренер «Флориды» Пол Морис.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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5 комментариев
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Ответ бессоветный
Да, бобра сломали - теперь он будет бабочек ловить)))
Боб профессионал, переключится, следующая игра начинается со счета 0:0
+17
-2
+15
Жаль, что ты об этом не подумал, в прошлом финале, когда дал ему пропустить 8 шайб.
+5
-4
+1
Хитёр Бобёр.) Дал Флориде шанс выиграть Кубок дома а самому себе посмотреть финал со стороны как зрителю.) Да и сменщику хоть дать поиграть. ) Боб щедр от души.))
+1
0
+1
Ответ gombocrew
Боб профессионал, переключится, следующая игра начинается со счета 0:0
посмотрим как у него с нервами...
+1
0
+1
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