Морис о замене Бобровского: «Он очень много играл. Мой лимит для Боба – 5 пропущенных голов. Таково было решение»

Пол Морис высказался о замене Сергея Бобровского в матче с «Эдмонтоном».

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Ойлерс» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Если вы думаете, что можете отыграться, вратарь редко становится тем, кто делает разницу: что-то происходит на другом конце площадки.

Он очень много играл. Мой лимит для – это, наверное, пять пропущенных голов в целом. Таково было решение» , – сказал главный тренер «Флориды» .

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас