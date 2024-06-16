Владимир Плющев: «Вратарской школы в России нет. Есть только самородки. Современной и конкурентоспособной системы подготовки нет»

Владимир Плющев высказался о системе подготовки вратарей в России.

– Кто вам больше нравится – Шестеркин или ?

– и Бобровский – классные вратари. Правда, мне жаль, что вратарской школы у нас нет. У нас есть только самородки.

Бобровский – самородок, но в России нет современной и конкурентоспособной системы подготовки. Так что этими хоккеистами можно восхищаться, раз клубы увидели из мастерство и отдали им свое предпочтение.

Кто из них лучше, я сказать не могу. Могу только пожелать им обоим удачи в дальнейшей карьере.

– Все-таки можете отдать предпочтение одному из них?

– Я не девочка, чтобы отдавать предпочтение мужчинам. С точки зрения игры ребята точно заслужили внимание, которое они получают от хоккейного сообщества, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.