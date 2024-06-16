Терещенко о 8:1 «Эдмонтона»: «В предыдущих играх столько забросить не могли, Бобровский играл здорово. Нельзя говорить о победителях, пока одна команда не выиграет 4 матча»

Алексей Терещенко высказался о серии «Эдмонтона» и «Флориды».

В четвертой игре финальной серии Кубка Стэнли «Ойлерс» обыграли «Пантерс» (8:1, 1-3).

– « » возвращается?

– Ну, что значит возвращается? «Эдмонтон» и был в этой серии. Просто они забили восемь, до этого не могли в предыдущих столько забросить. Они ведь играли хорошо, просто здорово играл .

Пока одна команда не выиграет четыре матча, нельзя говорить о том, кто победит, – сказал трехкратный чемпион мира.

Как получились 8:1 в Эдмонтоне? «Ойлерс» поймали настроение и забили все