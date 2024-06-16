Ткачак о замене Бобровского: «Ни один из голов не был забит по его вине. Боб тут ни при чем. Он был великолепен весь год»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Мэттью Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак оценил игру вратаря Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Он был великолепен весь год, на протяжении всего плей-офф.  Это был скорее тревожный звонок для нападающих и защитников, а не для него. Боб тут ни при чем. 

Мы знаем, что он вернется лучше, чем когда-либо. Ни один из голов не был забит по его вине. Я думаю, что он совершил несколько нереальных сэйвов», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас

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7 комментариев
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Мэтью прав на все 100%. Флорида играла беззубо и давала растрелливать его в упор, не оказывая давление на нападающих соперника. Тренер правильно снял Боба. Команда не могла собраться и поражения было не избежать. Зато теперь команда получила взбучку, и поняла, что так играть нельзя. Жду домашнию победу и первый кубок Флориды.
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Ответ Дмитрий Травницкий
Мэтью прав на все 100%. Флорида играла беззубо и давала растрелливать его в упор, не оказывая давление на нападающих соперника. Тренер правильно снял Боба. Команда не могла собраться и поражения было не избежать. Зато теперь команда получила взбучку, и поняла, что так играть нельзя. Жду домашнию победу и первый кубок Флориды.
Купер бы не снял - сказал бы, что Вася наш первый номер и проигрываем или выигрыиваем мы вместе.
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Виноват,не виноват. Проигрывает вся команда.
Ждем реабилитации на домашнем льду.
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Так бывает. Очень мотивированный Эдмонтон на своей площадке против Флориды, у которой всё хорошо, и в подсознании сидело, что лучше взять кубок у себя дома. В первом матче, кстати, Эдмонтон тоже перебросал раза в два, но шайба в ворота не шла. Сейчас наоборот, почти все заходило, при том, что сыграли не лучше, чем в первом матче. Но крупные победы или поражения в сериях не означают ничего, будет новая игра и начнут со счета 0:0.
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Ответ Rf
Если Флорида выиграет следующий матч в своем привычном прежнем стиле, то это будет свидетельствовать о постановочном характере 4-го матча, чтобы дать случиться паре рекордов Макди.
Откуда вы такие умные и проницательные берётесь?..
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Ответ Олег В.
Откуда вы такие умные и проницательные берётесь?..
Весь амерспорт давно шоу-биз.
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