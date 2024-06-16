Ткачак о замене Бобровского: «Ни один из голов не был забит по его вине. Боб тут ни при чем. Он был великолепен весь год»

Мэттью Ткачак оценил игру вратаря Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

«Он был великолепен весь год, на протяжении всего плей-офф. Это был скорее тревожный звонок для нападающих и защитников, а не для него. Боб тут ни при чем.

Мы знаем, что он вернется лучше, чем когда-либо. Ни один из голов не был забит по его вине. Я думаю, что он совершил несколько нереальных сэйвов», – сказал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачак.

8:1! «Эдмонтон» растоптал «Флориду» и отправил Бобровского в запас