Форвард «Эдмонтона» Браун об участии Беннетта и Ткачака в стычке с Макдэвидом: «То, что после свистка они ведут себя как идиоты, не делает их жесткими»

Коннор Браун высказался о поведении Сэма Беннетта и Мэттью Ткачака в финале.

Во втором периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (8:1, 1-3) капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пришел на помощь своему партнеру .

Форварда «Ойлерс» атаковали нападающие «Пантерс» и . Вступивший в столкновение Макдэвид с усмешкой реагировал на их попытки нанести ему тычки.

По итогам эпизода оба игрока южан были наказаны малыми штрафами, игроков «нефтяников» судьи не наказали.

«Они хотят чувствовать себя большими, плохими и жесткими. Ну, и мы им не уступаем.

Но вообще, то, что они хватают такие удаления и после свистка ведут себя как идиоты, не делает их жесткими.

Против Коннора каждый раз играют самые жесткие парни в лиге, которые преследуют его и стремятся задеть. Вот это жесткость. А тут – ну просто посмеяться, что он и сделал», – сказал форвард «Эдмонтона».