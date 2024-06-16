Форвард «Эдмонтона» Браун об участии Беннетта и Ткачака в стычке с Макдэвидом: «То, что после свистка они ведут себя как идиоты, не делает их жесткими»

Теги драки Флорида Кубок Стэнли НХЛ Коннор Макдэвид Сэм Беннетт Коннор Браун Мэттью Ткачак Зак Хайман Хоккей

Коннор Браун высказался о поведении Сэма Беннетта и Мэттью Ткачака в финале.

Во втором периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (8:1, 1-3) капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид пришел на помощь своему партнеру Заку Хайману

Форварда «Ойлерс» атаковали нападающие «Пантерс» Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт. Вступивший в столкновение Макдэвид с усмешкой реагировал на их попытки нанести ему тычки.

По итогам эпизода оба игрока южан были наказаны малыми штрафами, игроков «нефтяников» судьи не наказали. 

«Они хотят чувствовать себя большими, плохими и жесткими. Ну, и мы им не уступаем. 

Но вообще, то, что они хватают такие удаления и после свистка ведут себя как идиоты, не делает их жесткими. 

Против Коннора каждый раз играют самые жесткие парни в лиге, которые преследуют его и стремятся задеть. Вот это жесткость. А тут – ну просто посмеяться, что он и сделал», – сказал форвард «Эдмонтона». 

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
По фактам
+5
-4
+1
Сегодня праздник у девчат! Можно и посмеяться, и отвесить язвительный комментарий в адрес соперника. Только смеётся тот, кто смеётся с кубком над головой, а не будет сидеть в раздевалке с опущенной головой и сожалеть об упущенной возможности)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий