Макдэвид об участии в стычке с Ткачаком и Беннеттом: «Это не тот хоккей, в который я хочу играть. Сделал это, чтобы убедиться, что никто из ребят не останется в меньшинстве»

Коннор Макдэвид объяснил свое участие в потасовке в матче с «Флоридой».

Во втором периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли между « » и «Флоридой» (8:1, 1-3) Макдэвид пришел на помощь своему партнеру .

Форварда «Ойлерс» атаковали нападающие «Пантерс» и . Вступивший в столкновение Макдэвид с усмешкой реагировал на их попытки нанести ему тычки. По итогам эпизода оба игрока южан были наказаны малыми штрафами, игроков «нефтяников» судьи не наказали.

«Я нанес не так много ударов. Это не тот хоккей, в который я хочу играть. На самом деле это не моя работа.

Я сделал это только для того, чтобы убедиться, что никто из ребят не останется в меньшинстве. Я думал, что против Хаймана действовали и Беннетт, и Ткачак.

Я просто попытался вмешаться и внести свой вклад как товарищ по команде», – сказал капитан «Эдмонтона» .