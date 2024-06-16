Макдэвид об участии в стычке с Ткачаком и Беннеттом: «Это не тот хоккей, в который я хочу играть. Сделал это, чтобы убедиться, что никто из ребят не останется в меньшинстве»

Теги драки Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Сэм Беннетт Мэттью Ткачак Зак Хайман Хоккей

Коннор Макдэвид объяснил свое участие в потасовке в матче с «Флоридой».

Во втором периоде четвертого матча финала Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Флоридой» (8:1, 1-3) Макдэвид пришел на помощь своему партнеру Заку Хайману.

Форварда «Ойлерс» атаковали нападающие «Пантерс» Мэттью Ткачак и Сэм Беннетт. Вступивший в столкновение Макдэвид с усмешкой реагировал на их попытки нанести ему тычки. По итогам эпизода оба игрока южан были наказаны малыми штрафами, игроков «нефтяников» судьи не наказали.

«Я нанес не так много ударов. Это не тот хоккей, в который я хочу играть. На самом деле это не моя работа. 

Я сделал это только для того, чтобы убедиться, что никто из ребят не останется в меньшинстве. Я думал, что против Хаймана действовали и Беннетт, и Ткачак.

Я просто попытался вмешаться и внести свой вклад как товарищ по команде», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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1 комментарий
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