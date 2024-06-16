Кожевников о Бобровском: «До того, чтобы стать величайшим и взять Кубок Стэнли, Бобу остался один матч. Это титановая стена «Флориды»

Александр Кожевников высказался о Сергее Бобровском.

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков « » в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

– На ваш взгляд, может ли разгром психологически сказаться на ?

– Да нет, психика нормально. Если читаете все интервью в ходе сезона, про Бобровского говорят, что психика у него очень хорошая. Мало у кого такая есть.

До того, чтобы взять и стать величайшим, Бобу остался один матч. Так что, я думаю, соберется Сергей.

Там же 80% от него зависит. И по другим матчам видно, что он тащит – и каменная стена стоит. Даже не каменная – титановая стена! Так что вся надежда на него.

Защита у «Флориды», стоит сказать, допускает много ошибок. Но Сергей просто чудеса творит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.