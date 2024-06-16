Кожевников о Бобровском: «До того, чтобы стать величайшим и взять Кубок Стэнли, Бобу остался один матч. Это титановая стена «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о Сергее Бобровском.

Вратарь «Флориды» пропустил 5 шайб после 16 бросков «Эдмонтона» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли (1:8, 3-1 в серии). Он был заменен на 25-й минуте игры.

– На ваш взгляд, может ли разгром психологически сказаться на Бобровском?

– Да нет, психика нормально. Если читаете все интервью в ходе сезона, про Бобровского говорят, что психика у него очень хорошая. Мало у кого такая есть.

До того, чтобы взять Кубок и стать величайшим, Бобу остался один матч. Так что, я думаю, соберется Сергей.

Там же 80% от него зависит. И по другим матчам видно, что он тащит – и каменная стена стоит. Даже не каменная – титановая стена! Так что вся надежда на него.

Защита у «Флориды», стоит сказать, допускает много ошибок. Но Сергей просто чудеса творит, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария
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Национализм наказуем! Нельзя болеть за спортсменов "правильной" национальности, спортивно-националистическая идеология не пройдёт!
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Да, конечно вся надежда на него, он ведь русский, а не гей-пендос. Всё «интервью» нужно было только для этой великой повесточки
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Не один матч , а один выигранный матч - это не одно и тоже...
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