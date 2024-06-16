Плющев о «Локомотиве»: «Стиль игры команды примитивен и не способствует развитию молодежи. Приглашение Радулова – попытка придать моноигре стереоэффект»

Теги Локомотив Игорь Никитин Владимир Плющев Александр Радулов КХЛ Хоккей

Владимир Плющев прокомментировал переход Александра Радулова в «Локомотив».

– Ход Ярославля с Радуловым вам понятен?

– «Локомотив» дошел до финала Кубка Гагарина, но мы много говорили о том, что стиль игры команды примитивен и не способствует развитию молодежи.

Летом клуб обратил на это внимание. Приглашение Радулова – попытка придать моноигре стереоэффект. Возможности Радулова хорошо известны тренеру «Локомотива» Никитину по работе помощником Квартальнова в ЦСКА. Наверное, он рассчитывает правильно выстроить этого игрока, вернуть ему резкость, убрать его претензии партнерам. А о чистом мастерстве Радулова говорить отдельно не нужно.

Считаю, что это вполне решаемая задача. Радулов – амбициозный спортсмен. Он способен перезагрузиться.

– Сможет ли он успевать за скоростными партнерами, все-таки «Локомотив» – одна из самых быстрых команд КХЛ?

– Пустая беготня никому не нужна, она не приносит эффект, мы это увидели в финале Кубка Гагарина. Радулов способен сделать игру «Локомотива» более глубокой», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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