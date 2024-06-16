Александр Кожевников: «Шипачев – огромный мастер и игрок с большой буквы. Он приносил существенную пользу в «Ак Барсе»

Александр Кожевников высказался о переходе Вадима Шипачева в минское «Динамо».

«Ну, на бумаге обмен стоит 1000 рублей, но пользу он приносил существенную в « ». Другое дело, что клуб не смог на должном уровне удержать команду.

Шипачев – огромный мастер и игрок с большой буквы. Я уверен, что для минского « » этот переход станет огромной помощью в сезоне. Таких игроков у нас в лиге очень мало, поэтому спрос на него большой. Да, это дорогой игрок, поэтому не все смогли его себе позволить.

У Шипачева в «Динамо» будет ударное звено, к тому же он идеально чувствует игру. Если в этом сезоне «Динамо» просто вышло в плей-офф, то в следующем сезоне может взобраться повыше.

Этот переход показывает, что в «Ак Барсе» большая перестройка. Я думаю, они сейчас на три года будут подписывать хорошую молодежь, строить команду в долгосрочную перспективу», – заявил двукратный олимпийский чемпион .