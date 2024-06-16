Терещенко о самых прогрессирующих игроках КХЛ: «Березкин и Силантьев здорово сыграли в плей-офф. Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют»

Теги Металлург Мг Локомотив Алексей Терещенко КХЛ Динамо Максим Березкин Игорь Чернышов Дмитрий Силантьев Егор Римашевский Хоккей

Алексей Терещенко назвал самых прогрессирующих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Самый прогрессирующий игрок КХЛ? По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались Березкин и Силантьев. Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.

Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в «Динамо», хоть ребята еще совсем молодые.

В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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