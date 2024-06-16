Терещенко о самых прогрессирующих игроках КХЛ: «Березкин и Силантьев здорово сыграли в плей-офф. Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют»
Алексей Терещенко назвал самых прогрессирующих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Самый прогрессирующий игрок КХЛ? По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались Березкин и Силантьев. Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.
Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в «Динамо», хоть ребята еще совсем молодые.
В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.