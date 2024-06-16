Терещенко о самых прогрессирующих игроках КХЛ: «Березкин и Силантьев здорово сыграли в плей-офф. Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют»

Алексей Терещенко назвал самых прогрессирующих игроков Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Самый прогрессирующий игрок ? По минувшему сезону мне очень понравилось, как развивались и . Они здорово сыграли в плей-офф, по ходу сезона набирали форму, опыт.

Также Римашевский и Чернышов тоже неплохо себя проявляют в « », хоть ребята еще совсем молодые.

В целом от всех вышеназванных хоккеистов жду дальнейшего развития и улучшения игры. Если они хотят выходить на другой уровень, то они должны становиться лучше», – сказал трехкратный чемпион мира .