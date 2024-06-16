Родригес о реакции Бобровского на 5 пропущенных шайб: «Это профи высшего класса. Уверен, что он придет в норму к пятому матчу»

Эван Родригес высказался о реакции Сергея Бобровского на 5 пропущенных шайб.

Вратарь «Пантерс» отразил 11 бросков из 16 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с « » (1:8, 3-1) и был заменен на 25-й минуте.

«Это профи высшего класса. Я уверен, что он придет в норму к пятому матчу. Не ожидал бы меньшего», – сказал после игры.

Пятый матч серии состоится в Санрайзе 18 июня (начало по московскому времени -19 июня в 03:00).

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