Родригес о реакции Бобровского на 5 пропущенных шайб: «Это профи высшего класса. Уверен, что он придет в норму к пятому матчу»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский НХЛ Эван Родригес Хоккей

Эван Родригес высказался о реакции Сергея Бобровского на 5 пропущенных шайб.

Вратарь «Пантерс» отразил 11 бросков из 16 в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (1:8, 3-1) и был заменен на 25-й минуте. 

«Это профи высшего класса. Я уверен, что он придет в норму к пятому матчу. Не ожидал бы меньшего», – сказал Родригес после игры. 

Пятый матч серии состоится в Санрайзе 18 июня (начало по московскому времени -19 июня в 03:00).

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