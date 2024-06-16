Потапов о задаче «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году: «Это реально, я верю в команду. Если клуб выйдет в финал конференции, это будет переворот в области хоккея»

Теги Амур Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Алексей Потапов Андрей Мартемьянов Хоккей

Алексей Потапов оценил шансы «Амура» выиграть Кубок Гагарина в 2026 году.

– Известно, что перед «Амуром» стоит задача выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. На ваш взгляд, это реально?

– Реально. Год-два назад я посмеивался от этой новости. Но сейчас предложение для Александра Радулова на большие деньги говорит, что в хабаровском клубе подходят серьезно.

Есть и ребята, вокруг которых можно строить команду. И в плей-офф «Амур» дал достойный бой будущему чемпиону – все могло разрулиться по-другому. Поэтому я верю в команду.

Если «Амур» выйдет в финал конференции, это будет не сенсация, но переворот в области хоккея и огромная победа Дальнего Востока. Ребятишки пойдут на хоккей, а это главная задача.

– С этим составом и тренерским штабом «Амур» способен решать такие задачи?

– Безусловно. Как я понимаю, в команду еще приедут иностранцы. Есть отличная вратарская линия.

Андрей Мартемьянов – опытный тренер, и при этом продолжает учиться, делает правильные выводы. И очень тяжело играть в Хабаровске против ребят с тиграми на груди, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов.

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2 комментария
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в чём переворот? очередной клуб просто государственным баблом накачают и всё. такое же уже было и ни раз. с ЦСКА в десятых, например)))
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Финала конференции больше нет. ;)
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