Макдэвид о том, что побил рекорд Гретцки: «Это не то, на чем мы фокусируемся, учитывая то, в каком положении мы находимся»

Коннор Макдэвид высказался о том, что побил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» сделал 32 передачи в плей-офф-2024 и побил рекорд (31) по числу ассистов за один розыгрыш Кубка Стэнли.

«Очевидно, что это не то, на чем мы фокусируемся, учитывая то, в каком положении мы находимся.

Но я не упустил это из виду, что он значит для хоккея. Но это не в центре нашего внимания», – сказал капитан « » .