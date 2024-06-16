Макдэвид о том, что побил рекорд Гретцки: «Это не то, на чем мы фокусируемся, учитывая то, в каком положении мы находимся»

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид высказался о том, что побил рекорд Уэйна Гретцки в плей-офф.

Капитан «Эдмонтона» сделал 32 передачи в плей-офф-2024 и побил рекорд Гретцки (31) по числу ассистов за один розыгрыш Кубка Стэнли.

«Очевидно, что это не то, на чем мы фокусируемся, учитывая то, в каком положении мы находимся.

Но я не упустил это из виду, что он значит для хоккея. Но это не в центре нашего внимания», – сказал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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