Сергей Светлов: «Президент ИИХФ заговорил о возвращении сборных России. Это позитив, который вселяет надежду»

Сергей Светлов заявил о позитиве после слов президента ИИХФ в отношении России.

– На ваш взгляд, насколько конкурента на этом турнире [МЧМ-2024] была бы сборная России?

– У нас отличная молодежь. Можно долго спорить о плюсах и минусах нового лимита на легионеров в КХЛ, но молодым он дал дополнительный шанс, причем даже в ответственных ситуациях – большинстве и меньшинстве.

Бросается в глаза, что в Гетеборге играют в очень быстрый хоккей.

В таких условиях многое зависит не только от вратарей, но и от защитников. Они должны уметь в условиях прессинга быстро работать с шайбой, выводить ее из зоны, начинать атаки.

При этом габариты в современном хоккее уже не так важны, как 15-20 лет назад, игра стала более резкой и мобильной, хоккеисты работают в челночном режиме.

В каждой из ведущих сборных на чемпионате мира есть защитники стиля Конюшкова из «Торпедо» или Федотова из СКА, со средними габаритами, но с высокой скоростью и быстрым игровым мышлением.

Та же тенденция в НХЛ, где моду на защитников диктуют, например, Макар из «Колорадо» и новичок Хьюз из «Нью-Джерси». Парни маленькие, но, как говорится, удаленькие.

За этими тенденциями современного хоккея интересно следить – особенно специалистам. Думаю, в плей-офф молодежного чемпионата мира будут сюрпризы.

– Когда такие турниры станут вновь интересны всей хоккейной России?

– Знаете, радуют те интервью, которые в первые дни Нового года приходят из ИИХФ.

Президент этой организации уже заговорил о возвращении сборных России, называет какие-то условия. Это первый позитив 2024 года, который вселяет надежду, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов.