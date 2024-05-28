Павел Буре высказался о 2-м месте России в рейтинге ИИХФ.

После окончания чемпионата мира-2024 был обновлен официальный рейтинг национальных команд.

Первое место сохранила Канада. На вторую строчку поднялась Россия, поменявшись местами с Финляндией.

– Как вы относитесь к тому, что сборная России поднялась на второе место в рейтинге IIHF, хотя мы уже три года как отстранены от международных соревнований?

– Я скажу, что позиция России в международном рейтинге определяется не с потолка, а на основании средневзвешенного показателя выступления нашей сборной за последние годы. Там были и выходы в полуфинал, и медали, и победы. В эти результаты было вложено много труда.

Но для меня самое главное, чтобы мы на определенных условиях снова смогли участвовать в чемпионатах мира. Второе место в рейтинге – это как выход в финал? Так вот, хотелось бы выходить в финал на международном турнире, а не в математической таблице. Это будет интересно для зрителей.

Например, чемпионат мира очень теряет из‑за того, что весь мир не видит матчи Россия – . А ведь такие игры бывают нередко, и каждая из них входит в историю. Это очень захватывающее зрелище! Встречаются две школы. В составах всегда много звезд. Такие матчи очень интересно смотреть. А уходя от этого, чемпионат мира как бы обедняет сам себя, – сказал представитель России в ИИХФ.