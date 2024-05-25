Сборная Швейцарии – Сборная Чехии: прогноз на матч 26 мая 2024, ЧМ по хоккею

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТМ 4,5

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Такой финал до начала чемпионата мира предположить не мог никто. Никогда ранее за всю историю сборные Чехии и Швейцарии не играли в решающих матчах мировых первенств. Перед началом чемпионата обе команды котировались как возможные претенденты на попадание в четверку сильнейших команд. Допускалось, что при благоприятных обстоятельствах какая-то из них может сыграть в финале, но чтобы обе… Впрочем, и те и другие заслужили решающий матч за золото. Сборная Швейцарии два года подряд ранее занимала первое место в группе. Каждый раз привезла на чемпионат хороший состав, но оба раза проигрывала в четвертьфинальных поединках. На этот раз состав вновь получился неплохим с несколькими игроками из НХЛ, которые являются лидерами в своих клубах. «Крестоносцы» не смогли занять первое место в группе, но оно, может, и к лучшему. В четвертьфинале пришлось играть против сборной Германии, которая ранее доставляла проблемы альпийской команде, но на этот раз они выиграли не столько уверенно по счету — 3 : 1, сколько по игре. В полуфинале предстоял матч против сборной Канады. В группе команды уже встречались. В довольно равном поединке сборная Швейцарии уступила со счетом 2 : 3. Тогда судьи удалили Кевина Фиалу до конца матча, что тоже сказалось на результате. В этот раз нападающий «Лос-Анджелес Кингз» открыл счет. Подопечные Патрика Фишера вообще начали матч гораздо активнее, повели 2 : 0, но преимущество не удержали. Победа пришла лишь в серии буллитов. Команда Швейцарии никогда еще не выигрывала золото мировых первенств. Сейчас будет третья попытка.

Сборная Чехии в своей новейшей истории выигрывала чемпионат мира шесть раз. Правда, последний успех случился в 2010 году, и с тех пор чехи ни разу не смогли выйти в финал, хотя трижды завоевывали бронзу. По составу команда Чехии на протяжении всего группового этапа была крепкой командой, но в качестве победителя не рассматривалась. В котировках букмекеров шла за пределами первой тройки. Перед самым плей-офф команда Радима Рулика получила усиление в лице еще нескольких игроков НХЛ и стала представлять грозную силу. К тому же нужно было учитывать мощную поддержку переполненных трибун. В четвертьфинале чехи играли против сборной США. Поединок получился абсолютно равным, и все решил один гол, когда после броска Давида Шпачека случилось два рикошета, и от Павла Захи шайба медленно закатилась в ворота. Именно после победы над американцами сборная Чехии поверила в свою силу и выдала отличный поединок против одного из фаворитов команды Швеции. Начало осталось за «Тре Крунур». На четвертой минуте Маркус Юханссон открыл счет. Радоваться долго не пришлось, поскольку Доминик Кубалик через три минуты забросил ответную шайбу. К десятой минуте игры счет был уже 2 : 2. До конца первого периода забросить больше никто не смог. Шведы смотрелись солиднее, больше атаковали и бросали по воротам. Чехи сделали ставку на контратаки. По большому счету исход матча был решен в середине второго периода, когда хозяева чемпионата в течение трех минут трижды поразили ворота Филипа Густавссона. Итоговый счет 7 : 3 в пользу чехов, и они в финале. Вот теперь букмекеры на их стороне.

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победа сборной Чехии — от 2,07 (BetBoom) до 2,18 (Лига Ставок)

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