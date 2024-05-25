Эдмонтон – Даллас: прогноз на третий матч 28 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 1 – 1 (3 : 2 2ОТ, 1 : 3)

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И в финале Запада счет в серии «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз» стал равным. В первом матче было много ярких событий, команды поочередно перехватывали инициативу друг у друга, причем именно в этот момент порой пропускали шайбы. Все закончилось в овертайме победой канадской команды, и теперь «Далласу» нужно было во что бы то ни стало сравнивать счет в серии. Выполнение задачи хоккеисты в зеленых свитерах надолго откладывать не стали. Джейми Бенн открыл счет в матче первым же броском. Однако пока диктор объявлял по стадиону имена автора гола и его ассистентов, «Эдмонтон Ойлерз» сумели сравнять счет. Для них этот бросок оказался вторым в створ ворот хозяев. Причем на этот раз в протоколе на оказалось имен Коннора Макдэвида или Леона Драйзайтля. Отличились представители нижних звеньев. Коннор Браун сыграл не хуже своих именитых одноклубников и перехитрил Джейка Эттинджера. С этого момента гости больше атаковали, больше бросали по воротам. Голкиперу «Даллас Старз» пришлось трудиться по полной программе. Долгое время тот самый голевой бросок Бенна оставался единственным. Но и второй мог оказаться результативным. Когда хозяева атаковали, они делали это очень опасно. Тем не менее в конце первого периода по общему количеству бросков у «нефтяников» было четырехкратное преимущество 16 – 4.

Хозяева прекрасно понимали, что количество может перерасти в качество, поэтому после перерыва стали играть намного активнее. Они подтянулись и по броскам, и по прямым угрозам у ворот Стюарта Скиннера. Теперь уже голкиперу «Эдмонтона» приходилось выручать партнеров. В одном из эпизодов отличная возможность вывести свою команду вперед была у Евгения Дадонова, но с реализацией дела у россиянина по-прежнему обстоят неважно. Второй момент был у Уайтта Джонстона, тут уже Скиннер был бессилен, но его выручила перекладина. Во второй половине периода гости перехватили инициативу, но дивидендов из нее не извлекли. По такой игре все могла решить одна заброшенная шайба. В начале третьего периода после броска Райана Сутера подправление удалось сделать Мэйсону Марчменту, шайба изменила траекторию полета и оказалась в воротах гостей. Все попытки «Эдмонтона» отыграться оказались тщетными. В конце игрового отрезка Крис Кноблаух выпустил на лед шестого полевого игрока вместо вратаря, но это тут же привело к третьей заброшенной шайбе, автором которой стал Эса Линделль. Лидеры канадской команды Макдэвид и Драйзайтль на этот раз промолчали. Если с первым такое случалось в нынешнем розыгрыше плей-офф, то немец прервал свою результативную серию и теперь постарается начать новую в ночь с понедельника на вторник по московскому времени. Макдэвид в послематчевом интервью сказал, что считает результат выезда а Даллас удачным, и с этим трудно не согласиться. Коэффициенты букмекеров на третий матч серии.

победа «Эдмонтон Ойлерз» — от 2,27 (BetBoom) до 2,32 (Лига Ставок)

победа «Даллас Старз» — от 2,61 (Лига Ставок) до 2,78 (Olimpbet)

Где смотреть третий матч Эдмонтон – Даллас

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