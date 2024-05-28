«Тампа» может обменять Жанно, чтобы получить пространство для контракта Стэмкоса. «Лайтнинг» отдали 5 драфт-пиков за форварда

Теги возможные переходы Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Таннер Жанно Хоккей

Таннер Жанно может быть обменян из «Тампы».

Об этом в подкасте 32 Thoughts сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Инсайдер рассказал, что нападающий оказался в списке хоккеистов, которые подлежат обмену, а это значит, что «Лайтнинг» рассматривают варианты для возможной сделки.

Это связано с тем, что «Тампа» хочет получить больше места в платежной ведомости для подписания нового контракта с капитаном команды Стивеном Стэмкос, у которого завершается договор с клубом.

Контракт Таннера Жанно с зарплатой 2,66 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В этом сезоне форвард набрал 14 (7+7) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл в 4 играх.

В 2023 году «Тампа» отдала пять драфт-пиков и Кэла Фута в «Нэшвилл», чтобы выменять Жанно.

5 комментариев
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Ответ gombocrew
Единственное правильное решение, надо уметь признавать свои ошибки! За минималку можно спокойно найти похожее полено.
Нужно задать вопросы скаутам и ГМ Тампы, которые за такое полено отдали 5 пиков и ещё одного игрока в придачу.
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Единственное правильное решение, надо уметь признавать свои ошибки! За минималку можно спокойно найти похожее полено.
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Б/)ЯСТЯЩЕ ©
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