«Тампа» может обменять Жанно, чтобы получить пространство для контракта Стэмкоса. «Лайтнинг» отдали 5 драфт-пиков за форварда

Таннер Жанно может быть обменян из «Тампы».

Об этом в подкасте 32 Thoughts сообщил журналист Эллиотт Фридман.

Инсайдер рассказал, что нападающий оказался в списке хоккеистов, которые подлежат обмену, а это значит, что «Лайтнинг» рассматривают варианты для возможной сделки.

Это связано с тем, что « » хочет получить больше места в платежной ведомости для подписания нового контракта с капитаном команды , у которого завершается договор с клубом.

Контракт Таннера Жанно с зарплатой 2,66 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

В этом сезоне форвард набрал 14 (7+7) очков в 55 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф – 1 (0+1) балл в 4 играх.

В 2023 году «Тампа» отдала пять драфт-пиков и Кэла Фута в «Нэшвилл», чтобы выменять Жанно.