«Тампа» может обменять Жанно, чтобы получить пространство для контракта Стэмкоса. «Лайтнинг» отдали 5 драфт-пиков за форварда
Таннер Жанно может быть обменян из «Тампы».
Об этом в подкасте 32 Thoughts сообщил журналист Эллиотт Фридман.
Инсайдер рассказал, что нападающий оказался в списке хоккеистов, которые подлежат обмену, а это значит, что «Лайтнинг» рассматривают варианты для возможной сделки.
Это связано с тем, что «Тампа» хочет получить больше места в платежной ведомости для подписания нового контракта с капитаном команды Стивеном Стэмкос, у которого завершается договор с клубом.
Контракт Таннера Жанно с зарплатой 2,66 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.
В этом сезоне форвард набрал 14 (7+7) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 1 (0+1) балл в 4 играх.
В 2023 году «Тампа» отдала пять драфт-пиков и Кэла Фута в «Нэшвилл», чтобы выменять Жанно.