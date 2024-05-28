Хейсканен – 4-й защитник в истории НХЛ с 60+ очками в плей-офф в возрасте до 25 лет

Миро Хейсканен – 4-й защитник в истории НХЛ с 60+ очками в плей-офф до 25 лет.

Защитник «Старс» забил в пустые ворота в 3-м матче финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (5:3, 2-1).

В активе 24-летнего финна стало 60 (16+44) очков в 82 играх в плей-офф.

До него только 3 защитника в истории набрали больше очков в плей-офф в возрасте до 25 лет – (92 в 77 играх), (66 в 50) и («Колорадо», 65 в 61).