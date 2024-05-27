Кожевников о Канаде на ЧМ-2024: «Отдыхать приехали – без России нет стимула выигрывать. Что там играть с папуасами?»

Александр Кожевников высказался о результате Канады на чемпионате мира по хоккею.

Канадская команда осталась без медалей ЧМ-2024, проиграв сборной Швеции (2:4) в матче за третье место.

«Ничего страшного. Они приехали отдыхать – что американцы, что канадцы. Два года уже россиян нет, поэтому у них стимула нет выигрывать.

Что там играть с папуасами? Сезон тяжелый, длинный, может быть, они поедут и куда-нибудь дальше отдыхать. В Европе же они редко бывают.

Нет у них стимула без сборной России играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?