Кожевников о Канаде на ЧМ-2024: «Отдыхать приехали – без России нет стимула выигрывать. Что там играть с папуасами?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников высказался о результате Канады на чемпионате мира по хоккею.

Канадская команда осталась без медалей ЧМ-2024, проиграв сборной Швеции (2:4) в матче за третье место.

«Ничего страшного. Они приехали отдыхать – что американцы, что канадцы. Два года уже россиян нет, поэтому у них стимула нет выигрывать.

Что там играть с папуасами? Сезон тяжелый, длинный, может быть, они поедут и куда-нибудь дальше отдыхать. В Европе же они редко бывают.

Нет у них стимула без сборной России играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Канада осталась без медалей ЧМ-2024. Что ей помешало?

7 комментариев
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А кого он имеет ввиду под папуасами, казахов что-ли?
Взял и оскорбил соседний народ, совсем допился.
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Ну, Александр Викторович, ну хотя бы автора одного наляли бы, а то, видимо, авторов много, пишут разное: то адекватное высказывание, то как обычно
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а ведь когда-то был хорошим хоккеистом. Но человеком, видимо, нет
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Хамство откровенное, деградация личности налицо.
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Главный папуас это Ротенберг))
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Закусывать надо, однако
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